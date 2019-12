Fyerje raciste ndaj lojtarit të Man Utd, arrestohet personi i dyshuar

Shtuar më 08/12/2019, ora 13:14

Një burrë u arrestua të dielën në mëngjes në lidhje me akuzat e abuzimit racist gjatë derbit të Manchester të shtunën në stadiumin Etihad.Policia e Mançesterit ka arrestuar një burrë në lidhje me akuzat e abuzimit racist gjatë derbit të Manchester të Shtunën në stadiumin Etihad.Golat nga Marcus Rashford dhe Anthony Martial ndihmuan Manchester United të sigurojë një fitore 2-1 ndaj City , por një ndeshje e nivelit kaq të lartë u hodh në hije nga incidenti i dyshuar jashtë fushës së lojës.Gjatë një grindje me një grup tifozësh të Cityt, mesfushori i United , Fred, u duk se u godit nga një objekt i hedhur nga turma, ndërsa shkoi për të ekzekutuar një goditje nga këndi në minutën e 68-të. Drita dhe një shishe plastike me ujë mund të shiheshin në fushë.Një tifoz i City u filmua gjithashtu duke bërë atë që dukej se ishte një gjest racist ndaj disa prej lojtarëve të Manchester Më shumë se një lojtar i United mendonin se ata ishin abuzuar në baza racore gjatë incidentit, duke raportuar shqetësimet e tyre te City dhe te gjyqtari Anthony Taylor.Më parë sot, Shoqata e Futbollit konfirmoi se po hetonin incidentin.Në një deklaratë të lëshuar menjëherë pas orarit të plotë, City tha: "Klubi operon një politikë me tolerancë zero në lidhje me diskriminimin e çdo lloji, dhe kushdo që shpallet fajtor për abuzim racor do të ndalohet nga klubi për jetën."