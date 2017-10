Gabigol se gjen veten as te Benfica, kërkon kthimin në Brazil

Shtuar më 03/10/2017, ora 22:02

Lojtari i Interit, Gabigol , mësohet mund ta lërë Benfican për tu kthyer te klubi i tij i parë Santos Braziliani nuk po kalon momentet të mira as në Portugali pas huazimit nga Interi, ku ka zhvilluar vetëm tre ndeshje dhe nuk e ka gjetur rrjetën asnjë herë.Ai është zënë nga kamerat edhe duke u kacafytur me shokun e skuadrës, Jardelin, para ndeshjes që Benfica e kishte me Baselin në Ligën e Kampionëve.Raportimet që vijnë nga Brazili shkruajnë se 21 vjeçari nuk është përshtatur me jetën në Portugali dhe kërkon të kthehet në klubin ku u bë i famshëm shkruan Telegrafi.Mësohet se ai ka biseduar me shumë shokë të tij që i kishte te Santos , ku ata i kanë thënë se e presin me krahë hapur. Gabigol kishte shënuar 24 gola në 83 ndeshje për Santosin, para se të bashkohet me Interin.Të Interi një vite i tij ishte makth, ku shënoi vetëm një herë dhe rrallë gjendej në formacionin startues.