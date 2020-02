Gabriel Jesus "heroi" i City-t, i jep fitoren ndaj Licester (VIDEO)

Shtuar më 22/02/2020, ora 20:35

Manchester City me shumë vështirësi ja ka dalë të marrë tre pikë ndaj Licester City Në ndeshjen e javës së 27-të në Premierligë, Manchester City ka marrë tri pikë të reja, duke mposhtur Leicesterin me rezultat 0:1, shkruan lajmi.net.Heroi i këtij takimi ishte Gabriel Jesus, i cili shënoi 10 minuta para fundit të ndeshjes.Me këtë fitore, City rrit diferencën me Leicester për pozitën e dytë në tabelë, duke shkaur tashmë në 57 pikë. Leicester në anën tjetër mbetet me 50 pikë në pozitën e tretë në tabelë.