Galliani: Ky trofe gjithmonë në zemrën time

Shtuar më 24/12/2016, ora 11:49

Në shtëpinë e Milanit ka pasur shumë gëzim pas suksesit në Superkupë, aq sa Galliani e ka quajtur si një triumf që do ta mbajë gjithmonë mend.Administratori i deleguar i Milanit duke folur pas ndeshjes nuk i kursen në elozhet nga lojtarëve të tij:“Goli i Pasalic me preku shumë emocionalisht, është gjithmonë bukur të fitosh, ia dedikojmë presidentit Berlusconi këtë sukses. Kjo është fitorja që do të mbetet gjithmonë në zemrën time, më shumë se gjithë të tjerat, deklaroi fillimisht Galliani . Kemi arritur në kuotën e 29 trofeve, plus 16 vende të dyta, por kjo është një kënaqësi e jashtëzakoshme edhe për faktin se jemi rikthyer te fitojmë pas 5 vjetësh”.