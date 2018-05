Galliani tregon se si ka nënshkruar me Pirlon dhe Inzaghin

Shtuar më 08/05/2018, ora 19:45

Ish-drejtori i Milanit, Adriano Galliani ka folur për nënshkrimin e Andrea Pirlos, duke vënë në dukje se ai nënshkroi edhe me Filippo Inzaghi në të njëjtën ditë. nënshkroi me mesfushorin nga Interi në vitin 2001, si pjesë e një serie komplekse transferimi midis rivalëve të qytetit."Dua të falenderoj shumë Tullio Tinti [agjenti i Pirlos]," tha Galliani për Tuttomercatoweb."Unë kisha shkuar në Torino për të përfunduar transferimin e Pippo Inzaghit [Juventus]. Ishte një ditë e mrekullueshme, sepse në një ditë nënshkrova me Inzaghin edhe Pirlon - dy kampionë botërorë. Një ditë pasi u përcaktua gjithçka."Këto ishin 10 vite të pabesueshme, kemi pasur fat që ta kemi atë nga 22 deri në 32 vjeç. Në ato vite kemi qenë ekipi më i mirë në botë, përpara Real Madridit."Pjesa më e madhe e të gjithëve shkon për Carlo Ancelottin i cili e bëri Andrea një lojtar të shkëlqyer", përfundoi Galliani . /albeu.com/