Gareth Bale takim me drejtuesit e Real Madridit

Shtuar më 12/07/2018, ora 19:15

E ardhmja e Gareth Bale në Real Madrid do të qartësohet gjatë javës së ardhshme derisa ai do të mbaj takime të drejtpërdrejta edhe me trajnerin e ri Julen Lopetegui.Shumica e lojtarëve të Real Madridit do të kthehen në stërvitje javën e ardhshme – me Bale që është gati të mësojë se a do të jetë në planet e Lopeteguit, e ku pritet që të përgatiten për sezonin e ri në La Liga.Siç raporton Sky Sports News, përfaqësuesit e Bale pritet që po ashtu të udhëtojnë në Madrid këtë javë ku do të diskutojnë me presidentin e klubit Florentino Peres për të ardhmen e uellsianit.Reali është lidhur me kalimin e Neymar, Mappes dhe Eden Hazardit këtë verë. Megjithatë, ata do të mund ta humbasin Bale pas largimit të Ronaldos në Juventus.Por sipas disa raportimeve në orët e fundit Manchester United ende e dëshiron Bale . Megjithatë, për momentin, ende nuk ka ndonjë bisedë me përfaqësues të lojtarit për një lëvizje të këtillë të mundshme. /albeu.com/