Gattuso bëhet me punë të re, merr drejtimin e këtij ekipi gjatë kësaj jave

Shtuar më 09/12/2019, ora 17:11

Në një zhvillim të papritur, raportohet se Napoli do ta emërojë ish-trajnerin e Milanit, Gennaro Gattuso në krye të skuadrës.“CalcioNapoli24” raporton se Gattuso do të jetë trajneri i ri i Napolit nga e mërkura, duke e zëvendësuar Carlo Ancelottin. Napoli është duke kaluar nëpër një formë të dobët këtë edicion dhe momentalisht zë pozitën e shtatë me 21 pikë. Gattuso ishte larguar nga Milani në fund të edicionit të kaluar pas dështimit për ta kualifikuar klubin kuqezi në Ligën e Kampionëve.