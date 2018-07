Gattuso flet për një largim të mundshëm të Bonuccit nga Milani

Leonardo Bonuçi është kthyer në një temë kryesore në Milano. Lojtari po përflitet se mund të largohet nga Milani dhe të shkojë në drejtim të PSG-së, të cilët po e kërkojnë me ngulm. Megjithatë trajneri Gatuzo është duke u munduar ta bindë lojtarin të qëndrojë.“Nuk e di. Unë kam folur me të, Leo kishte një bisedim me mua, por unë nuk jam klubi, ai duhet të flasë me menaxherët më parë, por për sa kohë që ai vesh bluzën e Milanit, do të thotë se është me Milanin”, tha fillimisht Gattuso.Ndërkohë, tekniku italian ka folur fjalë të mira për kapitenin: “Ai është një profesionist i madh, gjithmonë është ai i pari që udhëheq grupin, shpresoj se ai mund të qëndrojë, ai është një lojtar i vlefshëm me një mentalitet të madh. Kur një lojtar shpreh dëshirën, trajneri dhe ata që punojnë në një grup duhet të bëjnë gjithçka që është e mundur për ta bindur atë për të qëndruar.“Në fund, ne duhet të mendojmë për pro dhe kundër. Nëse lojtari kërkon në mënyrë eksplicite të largohet, ne duhet ta trajtojmë këtë temë”. /albeu.com/