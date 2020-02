Gattuso i kënaqur me skuadrën: Duhet ta respektojmë çdo kundërshtar si Interin

Shtuar më 13/02/2020, ora 09:20

Trajneri i Napolit, Gennaro Gattuso është shprehur i kënaqur me skudrën pas fitores minimale në San Siro përballë Interit e vlefshme për gjysmë fialen e Kupës së Italisë.Italiani dëshiron që skuadra e tij të tregoj të njëjtin respekt edhe me kundërshtarët e tjerë. Napoli nuk e kishte mposhtur kurrë Interin në udhëtim në Kupën e Italisë, duke barazuar një herë dhe duke pësuar tri humbje, por goli i mrekullueshëm i Fabian Ruiz e bëri dallimin mbrëmjen e së mërkurës në San Siro.Është e jashtëzakonshme sesi Napoli u mposht nga Lecce në shtëpi pasi i kishte mposhtur Juventusin dhe Lazion.Prandaj Gattuso kërkon nga lojtarët e vet të tregojnë respekt edhe ndaj ekipeve më të vogla."Kur luan kundër një ekipi të fortë siç është Interi, duhet ta respektosh dhe të japësh më shumë nga vetja. I përgëzojë djelmoshat e mi, por unë gjithmonë e dua të njëjtën qasje, sepse i kemi edhe 17 ndeshje. Duhet ta respektojmë çdo kundërshtar dhe të luajmë me konceptet që i ushtruam gjatë kësaj jave", tha Gattuso Ndeshja e kthimit mes Napolit dhe Interit do të zhvillohet më 5 mars në San Paolo.