Gattuso: Nuk ka skuadra të lehta, më pëlqru reagimi i skuadrës

Shtuar më 29/11/2018, ora 22:19

Milani kaloi nga ferri në parajsë ndaj Dudelanges, ku pasi ekipi nga Luksemburgu përmbysi brenda në “San Siro”, por kuqezinjtë reaguan shumë shpejtë për të shënuar në fund 5 gola. Gattuso , pas sfidës është shprehur i lumtur për reagimin e skuadrës “Jam gjithmonë në tension kur luajmë ndeshje të tilla, sepse nuk ka sfida të lehta. Janë skuadra që kanë një ritëm të mirë për 50 minuta, dhe më pas në fund vuajnë. Më pëlqeu reagimi skuadrës ”, tha fillimisht Gattuso “Calhanoglu ka shumë potencial, duhet të provojë më shumë. Nuk është rastësi që gjuajti dhe shënoi nga 25 metra. Ai duhet të ndihet mirë fizikisht, dhe mund të prodhojë gjëra të bukura në fushë.“Kemi një ndeshje me Parmën në fillim, më pas do mendojmë për ndeshjen me Olimpiakosin. Kemi ende kohë, por gjëja më e rëndësishme është të rikuperojmë energjithë. Nuk dua të flas tani për ndeshjen e Athinës”, deklaroi italiani. /albeu.com/