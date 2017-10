Gazeta greke i kushton vëmendje Partizanit për njerëzit e "famshëm" që ka

Gazeta greke, “gazzetta.gr”, në një artikull kushtuar klubit të kuq, shpreh habinë për njerëzit e famshëm që janë afruar të bashkëpunojnë me Partizanin.Legjenda braziliane, Bebeto, si dhe dy ish-ët e Juventusit, Moggi dhe Iuliano, u afruan këtë verë për të punuar me presidentin Gaz Demi , si dhe për të ngritur nivelin e të kuqve, përcjell Panorama Sport.Artikulli shprehet se qëllimi i këtyre afrimeve me emër, është të rrisë performancën e Partizanit në europë, apo edhe të kualifikohet për në grupet e Ligës së Kampioneve.Pas pesë ndeshjeve të para në kampionat, situata e Partizanit nuk është aspak e mirë, dhe loja nuk bind me paraqitjet që lojtarët japim si dhe Luliano. Gjithsesi presidenti Demi vazhdon t’i qëndrojë besnik stafit italian që ka përzgjedhur. /albeu.com/