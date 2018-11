Gega nuk grumbullon Alban Hoxhën për derbin ndaj Tiranës

Shtuar më 28/11/2018, ora 12:01

Partizani nuk do të ketë për derbin e së premtes Alban Hoxhën. Portieri të kuqve u liruar 24 orë më parë teksa kaloi 48 orë në paraburgim, për shkak të konsumimit të lartë të alkolit në timon. Shkruan, Albeu.com.Hoxha humbi disa seanca stërvtore me skuadrën dhe për këtë aryse Gega e la jashtë. Gjatë konferencës për shtyp dy ditë para derbit Gega shpjegoi arsyeet e lënjes jashtë të Hoxhës.“Albani nuk do të luajë. Mungesa në stëvitje dhe gjendja 100%, nuk i krijojnë mundësi të jetë në derbi. E dimë se sa vlen dhe e dimë se sa i rëndësishëm është ky derbi.Si me Albanin si me Trashin, Partizani duhet të dijë të jetë gati për derbin ”. Përfundoi trajneri Gega Ndërkohë portën e Partizanit në ndeshjen ndaj tiranës do e mbrojë Xhika. /albeu.com/