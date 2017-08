Gerrard: Merkatoja po çmendet, shifrat s'janë normal që nga Pogba

Shtuar më 06/08/2017, ora 14:13

Steven Gerrard ka thumbuar shpenzimet e klubeve këtë verë gjatë një interviste për BT Sport.Teksa u pyet nga gazetari se çmendon për kosott elojtarëve që janë rritur me shifra marramendëse ish kapiteni legjendarë i Liverpoolit tha: "E pabesueshme. Është e çmendur dhe po bëhet më keq. Pogba ishte fillimi me 89 milionë paund. Neymar është një rast i veçantë. Në kontratën e tij kërkohej ajo shumë. Duket që paratë po çmenden." Gerrard as nuk u shit as nuk u ble kurrë në jetën e tijë pasi ai bëri një karrierë të plotë në ekipin e tij Liverpool. /albeu.com/