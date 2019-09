Giampalo drejt shkarkimit, Milani ka gati zëvendësuesin

Shtuar më 30/09/2019, ora 18:21

Marco Giampaolo është konfirmuar në pankinën e Milanit nga drejtuesit kuqezi , teksa sipas "Sportmediaset" Genova pritet të jetë stacioni i fundit, ose treni final.Nëse vjen një humbje apo një paraqitje e dobët, atëherë shkarkimi do të bëhej automatik, pasi dy javët e pushimit për shkak të impenjimeve me kombëtaret do të ndihmonin trajnerin e ri.Rudi Garcia , ish-trajneri i Roma-s, këto orë, është kandidati më i fortë. Massara, drejtuesi kuqezi , e pati këshilluar te Sabatini në kohën kur ishte te verdhekuqtë dhe shoqëroi francezin në Boston te Pallotta.Përveç Garcia , Claudio Ranieri është vlerësuar si profili ideal për të administruar situata të caktuara kritike, në rolin e "timonierit të përkohshëm". Garcia dhe Ranieri janë përpara Spallettit dhe Allegrit, që kanë kërkesa ekonomike të larta (4,5 mln euro dhe 10 mln euro ) dhe sugjestioni për Shevchenkon.