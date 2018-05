Gjest i mrekulleshëm nga Bonucci, i vendos shirtin e kapitenit tifozit me simdron down (VIDEO)

Shtuar më 07/05/2018, ora 21:50

Futbolli është i bukur, sepse bën bashkë njerëz nga të gjitha fushat e jetës, pavarësisht prejardhjes apo çdo lloj dallimi tjetër.Një gjest të madh, ka bërë edhe kapiteni i Milanit, Leonardo Bonucci, që shiritin e tij të kapitenit , ia ka vendosur në krah, një tifozi kuqezi, me sindromën Down Lumturia e tifozit duket qartë në fytyrën e tij, ndërsa emocionet nuk fshihen as nga fytyra e Bonuccit. Një gjest shumë i mirë nga Leo që është vlerësuar shumë. /albe.com