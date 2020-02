Gjyqtari bëhet hero, ai parandaloi një tragjedi (VIDEO)

Shtuar më 18/02/2020, ora 17:19

Neymar Paeminburee ra pa ndjenja në tapetin e ringut, pas një goditjeje të marrë nga kundërshtari. Gjyqtari i duelit me një shkathtësi të mprehtë u hodh bashkë me boksierin në vështirësi, duke ia vendosur dorën poshtë, që koka e tij të mos binte me gjithë forcën e trupit në ring.Me siguri, rënia pas me kokë, fare pa ndjenja , do të përbënte rrezik serioz për jetën e boksierit, ndaj këto pamje e bëjnë hero në të gjithë botën gjyqtarin. Me të vërtetë, ai parandaloi një tragjedi