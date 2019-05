Goditi homologun e tij me kokë, dënohet presidenti i klubit italian

Shtuar më 23/05/2019, ora 23:20

Një incident i shëmtuar u shënua në ndeshjen mes Viterbeses dhe Arecos e vlefshme për Serinë C. Viterbeses , Luçiano Kamili, shtyu dhe goditi me shkelma në kokë presidentin e Arecos , Xhorxho La Kava, teksa ky i fundit humbi ndjenjat dhe u dërgua në spital me ambulancë.Kjo gjë i ka kushtuar shtrenjtë Luçianos, i cili është pezulluar me 5 vite përjashtim, ndërkohë që është gjobitur me 30 mijë euro gjobë.Incidenti ndodhi vetëm pak minuta përpara se të niste takimi i kthimit i fazës së play-off të Serie C, me Areco që kaloi në raundin tjetër me rezultatin e përgjithshëm 5-0.