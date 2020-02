Goditi me kokë portierin, përjashtohet për 1 vit gjyqtari

Shtuar më 11/02/2020, ora 21:58

Një arbitër italian është përjashtuar për 1 vit nga aktivitet futbollistike për shkak se goditi një portier me kokë. Gjyqtari Antonio Martinelo u acarua me porterin e Borgo Molianos Mateo Kiçoli teksa ky i fundit po i kërkonte shpjegime se përse e përjashtoi nga takimi i datës 1 shkurt në kategorinë inferiore të futbollit italian midis Borgo Molianos dhe Montones.Të dy debatuan në dhomat e zhveshjes dhe gjyqtari goditi me kokë futbollistin Kiçoli duke i shkaktuar plagë. Portieri është dërguar në spital për t’u mjekuar, ndërsa ditën e sotme Federata Italiane e Futbollit vendosi të përjashtonte për 1 vit arbitrin Martinelo