Goditja e madhe, Juventusi gëzon tifozët dhe gjen akordin me bomberin e njohur

Shtuar më 02/09/2020, ora 11:36

Juventusi ka vepruar shpejt dhe ka arritur një akord me agjentin e Luis Suarez . Sulmuesi uruguaian do të largohet nga Barcelona pas gjashtë viteve të kaluara në “Camp Nou”.Kampionët e Italisë janë gjatë gjithë verës në kërkim të një qendërsulmuesi dhe ia kanë dalë të bindin lojtarin njohur . Sportmediaset raporton se 33-vjeçari do të firmosë një kontratë 3-vjeçare dhe do të përfitojë rreth 10 milion euro neto në sezon.Tani është pjesa me e vështirë, gjetja e një akordi me Barcelonën. Suarez ka edhe një vit kontratë me klubin katalanas, që nuk do të heqë dorë lehtë nga shërbimet e tij.Gjithsesi, drejtuesit e Juves janë plot besim se nuk do të vuajnë për të arritur marrëveshjen finale me homologët spanjollë, sidomos pas asaj të arritur me lojtarin