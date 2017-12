Goleadori Cristiano Ronaldo mbret i Botërorit për klube

Shtuar më 14/12/2017, ora 12:13

Me golin që shënoi në gjysmëfinalen e Botërorit të Klubeve ndaj Al Jazeras, portugezi bëhet golashënuesi më i mirë i këtij turneu me 6 finalizime, 1 më shumë se Messi , Luis Suarez dhe César Delgado.Në fakt, Cristiano Ronaldo mbetet kampion mbi kampionët me paraqitjet e tij në kompeticionet ndërkombëtare. Është golashënuesi më i mirë i Championsit me 114 gola , 7 më shumë se Lionel Messi . Edhe në total në kompeticionet europiane ka realizuar më shumë se argjentinasi, 115 me 100.CR7 e ka shfaqur të gjithë pushtetin e tij edhe në finalet e Europianit, ku ka realizuar gola për Portugalinë, duke barazuar rekordin e Michel Platini.Ndoshta merita e tij më e madhe konsiston në faktin që ka shënuar 421 gola për Realin e Madridit, duke lënë pas Raul Gonzales (232) dhe legjendën Di Stefano (308). /albeu.com/