Goli i fundit i Sala, dhe festimi madhështor me tifozët e Nantes (VIDEO)

Shtuar më 08/02/2019, ora 10:10

Pas gjetjes së trupit të Emiliano Salas të vdekur, në rrjetet sociale ka qarkulluar një video , ku shfaqet goli i fundit i shënuar dhe festimi madhëstor me tifozët Nantes , shkruan Albeu.com. Goli i fundit i Sala ishte shënuar në 5 dhjetor të vitit që lamë pas.Argjetinasi barazoi rezultatin në minutën e 30-të për Nantes , në ndeshjen e kampionatit fancez ndaj Marseille. Edhe pse fillimisht kishin qenë duke humbur, skuadra e Kanarinave kishte përmbysur rezultatin duke fituar me rezultat 3:2/ Goli i fundit i Emiliano Salas, duke festuar me bashkëlojtarët dhe tifozët në tribunë. Çfarë heroi! U prefsh në paqe Emiliano ", shkruan një tifoz i futbollit, duke bashkangjitur dhe golin e Sala ne video . /albeu.com/