Granit Xhaka zbulon qytetin shqiptar ku do kalojë pushimet e verës

Shtuar më 11/06/2017, ora 11:59

Pas një sezoni të gjatë në Premier League, i cili ishte i pari për Granit Xhakën, futbollisti me origjinë shqiptare ka treguar planet e tij për këtë verë. Duke folur për gazetën zviceranë "Blick" ka treguar se ka planifikuar të qëndrojë në dy vende."Fillimisht do të shkoj me të fejuarën në Miami dhe më pas në Prishtinë. Më 8 korrik do të filloj stërvitjen me Arsenalin", u shpreh ai.Ndryshe nga Xhaka , Xherdan Shaqiri ka treguar se këtë verë do të qëndrojë në Zvicër. /albeu.com/