Griezmann: Në finale dua Marseillen

Shtuar më 03/05/2018, ora 19:30

Sulmuesi i Atletico Madrid, Antoine Griezman thotë se ai do të dëshironte që të luante kundër Marseille në finale të Europa Leagues. Marseille ka avantazh prej 2-0 nga fitorja e tyre kundër Red Bull Salzburg, por ata kanë edhe 90 minuta sonte për të kaluar në finale , kurse Atletico janë favorit pas barazimit 1-1 në Londër javën e kaluar.“Ata janë një skuadër plot besim dhe mendojë që do të kalojnë në finale edhe pas ndeshjes se dytë. Kështu nëse ne kalojmë do ta doja një finale me ta”, tha Grizman për L’Equipe. /albeu.com/