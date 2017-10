Guardiola, arsyeja pse Messi nuk ka bërë rinovim me Barcelonën

Sipas mediave ndërkombëtare, arsyeja pse Mesi nuk ka rinovuar ende me Barcelonën ka vetëm një emër, dhe ai është Pep Guardiola Më 5 korrik, klubi katalanas deklaroi se kishte një marrëveshje mes drejtuesve dhe “pleshtit” për të zgjatur kontratën deri në vitin 2021, por që nga ajo ditë, asgjë nuk është bërë zyrtare, duke mbetur vetëm në kuadrin e fjalëve.Zhgënjimi i Mesit me klubin e tij duket se ka ardhur nga një merkato jo e mirë, veçanërisht për të zëvendësuar yllin Nejmar, të larguar drejt PSG.Por në Spanjë janë të sigurt se pas skenës, po vepron Pep Guardiola , i cili e dëshiron me çdo kusht argjentinasin te Mançester Siti shkruan Panorama.Anglezët janë gati të paguajnë 400 milionë euro, për të siguruar shërbimet e 5 herë fituesit të topit të artë, dhe pas largimit të Nejmar, gjithçka mund të ndodhë në kampin katalanas. Gjithsesi, për momentin Mesi është i përqendruar vetëm te kombëtarja argjentinase, duke u përpjekur ta çojë vendin e tij në Botërorin “Rusi 2018”.