Guardiola cakton Realin më të mirë nga Mourinho, Pellegrinit, Ançeloti dhe Zidane

Shtuar më 26/07/2017, ora 17:53

Pep Guardiola në një intervistë për ESPN ka zgjedhur Realin më të mirë që është përballur ndonjëherë. Duke qenë se spanjolli u ballafaqua me Murinhon shpesh herë ai arriti një diferencë të madhe fitoresh. Me Pellegrinin ai korri 2 fitore me rezultatin e përgjithshëm 3-0 (1-0, 2-0).Ançelottin dhe Zidane nuk i ka ballafaquar ndonjëherë. Por çuditërisht tekniku spanjoll zgjodhi Realin e Zidanes si Realin më të mirë të viteve të fundit, përcjell Albeu.com."Unë kam luajtur kundër Realit të Mourinhos e Pellegrinit, e kam ndjekur dhe të Ançelotit por Reali i Zidane është më i miri. Ata po japin provat e vërteta. 3 liga kampionësh brenda 4 viteve është diçka unikale. Nëse nuk besoni se ata mund të jenë më të mirë t e historisë, atëherë kush klub tjetër më i mirë se ata kanë bërë më shuëm? Ata janë padyshim të mahnitshëm, ndoshta Zidane është i lindur për rekorde në futboll" përfundoi ish tekniku i Barcelonës i cili firoi 2 trofe Champions League me katalanasit. /albeu.com/