Guardiola dëshiron De Rossi-n në staf

Shtuar më 23/05/2019, ora 21:58

Pep Guardiola po konsideron t’i shtojë Daniele De Rossi-n stafit të tij teknik te Manchester City.Mesfushori 36-vjeçar do të largohet nga Roma në fund të sezonit, por nuk ka thënë akoma se ku do të shkojë apo nëse do të largohet nga futbolli i luajtur.Ish-lojtari i përfaqësueses italiane do të ketë shumë oferta kur të largohet nga kryeqyteti, me calciomercato që raporton interesin City-t , duke shtuar se Guardiola do ta afronte me kënaqësi, por jo si futbollist.Ndërsa Boca Juniors do të ofronte një kontratë futbollisti, po ashtu edhe klubet e MLS në Amerikë.