Guardiola i dashuruar mbas Asensios, ofertë bombastike që të ketë shërbimet e tij

Shtuar më 26/02/2018, ora 16:40

Menaxheri i Manchester Cityt, Pep Guardiola thuhet se është gati të paguajë 150 millionë € për yllin e Real Madridit.Spanjolli Marco Asensio është një nga talentet më të spikatur të futbollit evropian, pasi e ka dëshmuar tek klubi Los Blancos.Dy klubet londineze si Chelsea dhe Arsenali kanë qenë të lidhur me një lëvizje për të, por Don Balon tani pretendon se Guardiola është 'në dashuri' me 22-vjeçarin dhe City është e gatshme të bëjnë një ofertë bombastike për ta joshur atë që të vijë në "Etihad Stadium" sezonin e ardhshëm .Kohët e fundit Asensio i kishte bërë thirrje Realit për të zgjidhur të ardhmen e tij pasi nuk nuk po gjinte vendin e startuesit.Megjithatë, presidenti i Realit , Flirentino Perez ka pranuar se Asensio nuk është në shitje dhe nuk do të largohet nga madridi.Megjithatë mesfushori me aftësi sulmuese do t'i përshtatej shumë më mirë stilit të lojës së Guardiolës dhe do të jetë një goditje e madhe në Premier League. /albeu.com/