Guardiola i hap derën largimit të lojtarit, Juventus i hap krahët

Shtuar më 21/07/2017, ora 15:30

Vazhdimi i negociatave mes Manchester City dhe Romës për transferimin në klubin italian të Aleksandër Kolarov.Ajo tashmë është në përfundim me 5 milion euro plus 1.5 milion bonus. Për lojtarin do të ketë një kontratë deri në vitin 2020, përcjell Albeu.com. Lojtarit i janë minimizuar minutat pas blerjeve të fundit dhe Guardiola nuk ia ka sugjeruar serbit qëndrimin në ekip. /albeu.com/