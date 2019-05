Guardiola ka arritur akord me Juvetusin? Reagon Manchester

Shtuar më 23/05/2019, ora 19:56

Prej dy ditësh në Itali flitet se Juventusi ka arritur akordin me trajnerin Pep Guardiola , por klubi i Manchester Cityt , ku aktualisht spanjolli punon, ka mohuar tërësisht këtë lajm.Nëpërmjet një reagimi zyrtar për "Sky Sport", Këshilltari Administrativ i Cityt , Alberto Galassi ka theksuar se “qytetarët” i cilësojnë si qesharake këto zëra dhe se janë të bindur që Guardiola do të vijojë punën në Manchester "Thashethemet për një kalim të Guardiolës te Juventusi i cilësoj si " qesharake " dhe të pabaza. Trajneri ka ende edhe dy vite kontratë me ne dhe mbi të gjitha, ka theksuar vazhdimisht se dëshiron të qëndrojë gjatë në Manchester . Jemi të qetë dhe të bindur se bashkëpunimi ynë me Guardiolën do të vijojë edhe për sezonin e ardhshëm", tha Galassi Manchester City shkroi historinë këtë edicion, duke fituar tripletën në Angli (Premierligën, Carbau Cup dhe FA Cup). /albeu.com