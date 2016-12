Guardiola “maskohet” për të ndjekur Liverpoolin, Klopp ka një përgjigje brilante

Shtuar më 28/12/2016, ora 15:34

Liverpooli fitoi dje me lehtësi ndaj Stoke City-it, por lajmi i mbrëmjes ishte prania e Guardiolës në stadium për të ndjekur rivalin e ardhshëm në kampionat.Pas ndeshjes, trajneri i Liverpoolit Jurgen Klopp i pyetur nga gazetarët përpraninë e tij u përgjigj:“Nuk kam shkuar kurrë në Mançester. Ndoshta Guardiola ka dashur të shohë futboll cilësor . Për fat të shtunën do të luajmë në Anfield. Megjithatë, nuk po flas më shumë, që të mos i jap ndonjë ndihmë kundërshtarit”.Liverpool Manchester City do të luhet më datë 31 dhjetor në orën 18:30./albeu.com/