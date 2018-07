Guardiola motivon ekipin duke ju kërkuar ta "urrejnë" (VIDEO)

Shtuar më 23/07/2018, ora 17:47

Për rreth 11 milionë euro, kamerat e Amazon Prime fituan privilegjin e përcjelljes së rrugëtimit të Machester Cityt drejt fitimit të titullit në Premierligë në sezonin 2017/2018.Në një trajler të dokumentarit “All or Nothing”, i cili do të publikohet më 17 gusht, janë shfaqur fjalimet e trajnerit Pep Guardiola në dhomat e zhveshjes.“Do t’ju mbroj deri në momentet e fundit të jetës sonë në konferenca për shtyp, por këtu do t’ju tregoj të vërtetën,” u thotë Guardiola lojtarëve të tij në zhveshtore.“Disa nga ju luani më mirë kur jeni të zemëruar me mua. Kështu që, nëse duhet të më urreni , atëherë më urreni . Nuk ka asnjë problem.” /albeu.com/