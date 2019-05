Guardiola presion Manchester City-t: Dua 3 lojtarë ose largohem

Shtuar më 25/05/2019, ora 16:04

Pep Guardiola është përfolur për një kalim të mundshëm te Juventusi ditët e fundit por ende nuk ka asgjë zyrtare.Por "The Sun" raporton se Pep Guardiola do të qëndrojë te Manchester City nëse skuadra ia plotëson kërkesat për transferimin e tre lojtarëve.Joao Felix i Benficas është dëshira e parë e Pep Guardiolas Me largimin e Vicent Kompany, një mbrojtës do të vijë te City, dhe kërkesa e vetme e Guardiolas është Harry Maguire i Leicester Cityt. Dëshira e fundit e spanjollit është Rodrigo, një mesfushor shumë i rëndësishëm i Diego Simeones te Atletico Madrid. /albeu.com/