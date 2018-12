Guardiola shkruan historinë, 400 fitore si trajner

Shtuar më 01/12/2018, ora 18:10

Pep Guardiola ka arritur një rekord sot me Manchester Cityn.Ai ka fituar ndeshjen e 400 në karrierë si trajner me të gjitha skuadrat që ka menaxhuar. fitoi sot ndaj Bournemouth me rezultatin 3-1 në "Etihad Stadium". /albeu.com/