Hakimi zbarkon në Milano, gati vizitat mjekësore te Interi (VIDEO)

Shtuar më 30/06/2020, ora 11:20

Sipas Sky Sport Italia, detajet përfundimtare u përpunuan në thirrjen e djeshme të konferencës midis klubeve dhe përfaqësuesit të tij.Ai fluturoi sot, do të kalojë në teste të ndryshme mjekësore , pastaj të nënshkruajë kontratën pesë-vjeçare me vlerë 5 milionë euro në sezon Drejtori i Interit, Beppe Marotta konfirmoi dy ditë më parë, kur tha se ishte "optimist" marrëveshja do të përfundojë gjatë ditëve në vijim. Hakimi i kaloi dy sezonet e fundit në huazim te Borussia Dortmund, por Nerazzurri punoi me zell që dy muaj më parë.Mbrojtësi i krahut të djathtë 21-vjeçar bëri 45 paraqitje për Borussia Dortmund këtë sezon , duke shënuar nëntë gola dhe duke siguruar 10 asistime.