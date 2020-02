Haland i fiksuar me Mbappe: Kur shikoj se sa shumë shënon them se mund të shkoj më lart

Shtuar më 17/02/2020, ora 17:47

Sulmuesi norvegjez Erling Haland , i cili po spikat këtë sezon në Gjermani dhe Europë u shpreh se pasi krahason stastikat e tij të golave me ato të superyllit të Francës dhe PSG-së Kilian Mbape, shprehet i bindur se mund të shënojë edhe ai më shumë.Në një intervistë të fundit të publikuar në faqen e kampionatit gjerman Bundesliga, futbollisti i Borusia Dortmundit tregon se e krahason gjithmonë Mbapenë. Ndërkohë, ai shtoi se fakti që ka shënuar kaq shpejt 9 gola në 6 ndeshje me verdhezinjtë vjen si pasojë e lojtarëve cilësorë që kanë në skuadër, si: Sanço, Hazard, Rojs , etj.“Rrugëtimi në karrierë – Rruga ime nuk ka të krahasuar me shumë lojtarë të tjerë. Është e vërtetë se te Salzburgu shënova shumë gola , por kur shoh Mbapenë se sa shënon në kampionatin francez e kuptoj se në futboll mund të arrini një nivel më të lartë. gola në 6 ndeshjet e para me Borusia Dortmundin – Jam këtu prej 1 muajsh, por kur je në një skuadër kaq të mirë është e lehtë prodhosh raste për të shënuar. Sanço, Rojs dhe Hazard janë futbollistë të klasit botëror”, përfundoi ylli norvegjez.