Hamburgu ofron një kontratë të çmendur për Mavrajn

Shtuar më 22/12/2016, ora 09:53

Mërgim Mavraj mund të transferohet te skuadra e Hamburgut, pasi ka mbërritur një ofertë mjaft joshëse. Në kohën kur rinovimi nuk po arrihej, Hamburgu është shfaqur dhe ka ofruar plot 3 milionë euro për kartonin e tij.Sipas mediave gjermane kontrata e propozuar është për 3 vite, nga e cila do të marrë rreth 5.4 milionë euro , teksa paga e tij vjetore është 1.8 milionë euro Nuk dihet nëse Mavraj do ta pranojë këtë propozim, por me shumë mundësi kjo do të ishte një mundësi e artë për të përfituar më shumë.