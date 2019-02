Hamsik kryen vizitat mjekësore te skuadra kineze

Shtuar më 08/02/2019, ora 13:11

Marek Hamsik përshendeti tifozët e Napolit duke iu dhnbë atyrë lamtumirën pas 12 viteve. Ai do të niste aventurën në Kinë te skuadra e Dalian Yifang , shkruan Albeu.com.Por presidenti i Napoli De Laurentis e nderpreu këtë trasnferim të mërkurën për shkak të disa mosmarveshjeve në lidhje me aspektin ekonomik.Megjithatë negocitat u hapën midis dy klubeve teksa sllovaku udhëtoi në Madrid për të kryer vizitat mjekësore me skuadrën nga Kina.Marrëveshja do të bëhet zyrtarisht të hënën e ardhshme. Në fund De Laurentiis do të marrë 20 milionë euro plus bonuse nga shitja e Hamsik . /albeu.com/