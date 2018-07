Hazard: Jemi rritur me mitin e Francës

Shtuar më 08/07/2018, ora 22:40

Belgjika do të luajë një ndeshje shumë të vështirë përballë Francës të martën më 10 korrik. Ndeshja pritet të jetë shumë e fortë, pasi të dyja ekipet kanë treguar se mund të krijojnë dhe të mundin ekipe të mëdha.Ndërkohë para ndeshjes me Francën ka folur dhe “ylli” belg Eden Hazard . Ai ka folur në lidhje me një foto ku shihet me dy vëllezërit e tij me bluzën e Zidan kur kanë qenë të vegjël.“Për disa vite kemi qenë të gjithë më shumë “francezë” se sa tifozë të Belgjikës. Kjo sepse jemi rritur me mitin e Francës kampione bote në 1998”, sqaroi ylli i Chelseat ku edhe foli për marrëdhënien e tij me shokun e tij, N’Golo Kante’: “Luaj gjatë të gjithë vitit me Kanten dhe mund të them se ai është futbollisti më i mirë në botë në rolin e tij”.Kjo deklaratë e Hazard vjen si përgjigje ndaj Casemiros, i cili kishte deklaruar se Sergio Busqets ishte mesfushori më i fortë.