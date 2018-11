Hazard mund të largohet nga Chelsea në verë

Shtuar më 25/11/2018, ora 22:45

Eden Hazard ka thënë se nuk dëshiron kalimin në Paris Saint-Germain, por mund të largohet nga Chelsea gjatë verës së ardhshme.“Ka pasur kontakte në të kaluarën me PSG-në”, ka thënë Hazard “Nëse shkoj ndonjëherë në Francë, do të shkoj vetëm te Lille”.“Mirëpo tani për tani nuk ka shanse që unë të kthehem në ligën franceze”.“Largimi im gjatë janarit është i pamundur. Nuk mund ta lë skuadrën dhe fansat e mi në janar”.“Do të jetë i mundur largimi im në verë, por gjithashtu mund të jetë e mundur që të qëndroj gjatë gjithë karrierës sime te Chelsea ”.Ylli i Chelseat është lidhur disa herë me një largim të tij nga “Stamford Bridge”, me destiancionin e tij të mundshëm në Real Madrid.