Heynckes jep lajmin e keq për Manuel Neuer

Shtuar më 09/05/2018, ora 19:30

Një lajm i keq për tifozët e “Pancerave” dhe veçanërisht për trajnerin Joakim Low, që shpreson deri në ditën e fundit për riaftësimin e plotë të “gardianit”, kampion bote me Gjermaninë në “Brazil 2014”.Jupp Heynckes është shprehur se Neuer nuk do të luaj kundër Stutgartit , madje edhe në finalen e Kupës së Gjermanisë.“Manuel Neuer nuk do të luajë të shtunën kundër Stutgartit , në javën e fundit të Bundesligës, madje as në finalen e Kupës së Gjermanisë, më 19 maj.”Për të kuptuar nëse Neuer është gati për Botërorin kanë mbetur vetëm miqësoret me Arabinë Sauditë dhe Austrinë, por në këtë pikë, po vihet gjithë e më shumë në dyshim pjesëmarrja e portierit të parë të Gjermanisë në “Rusi 2018”. /albeu.com/