Hidhet shorti i FA Cup

Shtuar më 18/02/2019, ora 23:15

Pas ndeshjes mes Chelseat dhe Manchester Pas tërheqjes së shortit, ajo që tërheq vëmendjen për futbolldashësit nga Kosova, është ndeshja Swansea Në këtë ndeshje mund të kemi mundësinë që të shohim përballë njëri tjetrit dy reprezentuesit e Kosovës, Bersant Celina Swansea ) dhe Arijanet Muric (Man City ).Më poshtë keni të gjitha çiftet e caktuara për fazën çerekfinale të FA Cup. Swansea vs. Manchester Watford vs. Crystal PalaceWolves vs. Manchester Millwall vs. Brighton