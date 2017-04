Higuain: Barça mund të bëjë mrekullinë, por ne kualifikohemi

Shtuar më 18/04/2017, ora 09:31

Sulmuesi i Juventusit, Gonzalo Higuain ka folur në prag të sfidës së të mërkurës ndaj Barcelonës. Bomberi argjentinas beson se skuadra e tij do të ruajë fitoren në Torino për të prerë një biletë për në gjysmëfinale.“Barcelona dëshmoi ndaj PSG se është e aftë të bëjë mrekulli, kështu që do të jemi vigjilentë, por jemi të sigurt se kemi armët për të ecur përpara . Nuk di nëse fitorja 3-0 në ndeshjen e parë do të jetë e mjaftueshme.Duhet të shkojmë në Spanjë për të luftuar, punuar dhe përsëritur atë që kemi bërë në ndeshjen e parë", ka thënë Higuain për kanalin e Juventusit. /albeu.com/