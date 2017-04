Higuain: Do të luajmë deri në vdekje, mund të kualifikohemi

Shtuar më 10/04/2017, ora 15:57

"Mund t'ia dalim, do të luajmë dy ndeshje deri në vdekje", këto janë fjalët e Gonzalo Higuain në një intervistë për "El Mundon" vetëm 24 orë para ndeshjes së shumëpritur. Një duel që ai e ka provuar edhe më parë kur vishte fanellën "Prej vitesh Barcelona është në maj të futbollit, por ne jemi gati për t'u përballur me ta. Kemi besim në vlerat tona. Messi është gjithnjë më i forti. Me Dybalën kemi ndërtuar një miqësi speciale.Të gjithë e dinë çfarë efekti ka të luash ndaj Barcelonë me fanellën Realit , por tashmë jam pjesë e Juves. Do të jetë një ndeshje speciale, dhe nëse i eliminojmë do të jetë shumë e rëndësishme për të ardhmen", ka thënë Higuain