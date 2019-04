Higuain i ofrohet Interi, Morotta replikon, "Jo"

Shtuar më 26/04/2019, ora 22:30

Bardhezinjtë po kërkojnë një blerës për Higuain , që duket se nuk do të vazhdojë dot aventurën e tij te Chelsea . Lajmi është bërë public nga mediat italiane, por konfirmimi ka mbërritur edhe nga ato spanjolle.Kështu, është pikërisht "Marca" ajo që në versionin e saj argjentinas në rrjet, rrëfen të njëjtën histori: "E ardhmja e sulmuesit argjentinas është e paqartë. Kartoni i Higuain zotërohet nga Juventus, por futbollisti është në huazim te Chelsea deri në qershor"."Zonja e Vjetër kërkon një klub të përshtatshëm për sulmuesin argjentinas , pasi nuk e konsideron atë të dobishëm, as për të ardhmen e Bluve të Londrës dhe as të vetë bardhezinjve. Për këtë motiv Higuain i është ofruar Interit", shkruan "Marca"."Nuk ka vonuar përgjigja e administratorit të deleguar të zikaltërve, Giuseppe Marotta, i cili ka replikuar me një "jo"të prerë, kur u pyet nëse i interesonte argjentinasi. Ndonëse te Inter mendohet lamtumira e Icardit, drejtuesi zikaltër nuk mendon kurrsesi ta zëvendësojë atë me El Pipita", vijon artikulli në median spanjolle.Gjithçka komplikohet edhe më shumë për argjentinasin Higuain , pas dështimit te Milan e së fundmi edhe te Chelsea . Ajo që vështirëson gjithçk është edhe çmimi i lartë i kartonit të sulmuesit, që tashmë në moshën 32-vjeçare nuk premton shumë dhe as nuk mund të rishitet në shifra të larta. /albeu.com/