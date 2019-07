Historia e rivalitetit De Rossi-Tevez

Shtuar më 28/07/2019, ora 17:57

Carlos Tevez dhe Daniele De Rossi mund të thonë se e njohin mirë njëri-tjetrin dhe tani, pasi janë përballur si kundërshtarë tetë herë, ata do të mbajnë të dy fanellën e Boca Juniors.Tetë duelët erdhën në mes të 2004 dhe 2015, me Tevezin që mbante veshur fanellën e Argjentinës, Manchester United dhe atë të Juventusit në ato takime, ndërkohë që De Rossi kishte veshur vetëm fanellën e Italisë dhe Romës.Hera e parëLojrat Olimpike të vitit 2004 i dhanë ndeshjen e tyre të parë kundër njëri-tjetrit dhe ishte Tevez i cili doli në krye me një fitore 3-0 në gjysmëfinale ndërsa Azzurri i De Rossi vuajti.Champions League 2007/08Pa dyshim, Tevez dhe De Rossi u përballën tre herë në Ligën e Kampionëve të atij sezoni. Ata u përballën dy herë në fazat e grupeve dhe pastaj përsëri në çerekfinale, ku Tevez luajti dhe shënoi.Seria ASulmuesi kaloi dy sezone të suksesshme me Juventusin në Itali dhe doli në krye të Romës në tri raste, duke humbur vetëm një herë në Coppa Italia, duke i dhënë atij avantazhin në tetë ndeshjet e tyre si rivalë.