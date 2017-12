Historia tregon që në El Clasico vitet e fundit Reali i Madridit e ka vuajtur këtë aspekt

Shtuar më 19/12/2017, ora 15:41

Arbitrimi është çeshtja e vetme nga e cila ka frikë Real Madridi në El Classicon e së shtunës.Një frikë e tillë bazohet tek historia e ndeshjeve te kaluara në Kampionat ku Barcelona favorizohej nga arbitrat veçmas në ndeshjet kur kishte përballë Real Madridin, bëjnë të ditur mediat spanjolle.Mundo Deportivo edhe pse në filozofinë e saj ka mbështetjen e katalanasve ditën e sotme ka përmendur 4 raste kur Barcelona u favorizua nga arbitrat këtë sezon. Rasti i parë ka të bëjë me sulmin e fundit të Luis Suarez ndaj një lojtari të Deportivos, sulm i cili mbeti i pandëshkuar. Rast tjetër, i dyti në fakt është ai Madrigal, ku u ndeshkua një lojtar i Villarrealit me karton të kuq pas simulimit të Busquest.Penalltia e pa akorduar nga prekja me dorë e Piques ndaj Getafes, është rasti tjetër i favorizimit të Barcelones.Ndërsa rasti i fundit kur Barcelona është favorizuar është ai kundër Málagës, ku u shënuar një gol që do të duhej anuluar pasi që topi kishte kaluar vijën e bardhëPor edhe Barcelones nuk iu janë pranuar dy gola, ai i Messit ndaj Valencias dhe i Suarezit në ndeshjen e fundit ndaj Deportivos.Megjithatë, gjithnjë sipas mediave spanjolle, Barcelona është favorizuar veçmas në ndeshjet ndaj Real Madridit duke përmendur gabimet e 3 ndeshjeve të fundit.Dueli i Superkupes se Spanjes që u luajt në Camp Nou kishte si protagonist De Burgos Bengoetxea, cili akordoi një penallti të pa qenë dhe ndeshkoi me të kuq Cristianon.Në barazimin 1-1 të vitin e kaluar në Camp Nou, i dëmtuar ishte Lucas Vázquez për të cilin nuk u akordua një penallti e pastër. /albeu.com/