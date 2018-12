Hodhi bananen drejt Aubameyang, tifozi anglez e pëson keq

Shtuar më 03/12/2018, ora 09:57

Ditën e djeshme Arsenal ka triumfuar ndaj Tottenhamit me një rezultat 4-2.Por gjatë kësaj ndeshje nuk kanë munguar incidentet nga ana e tifozerisë. Sipas raportimeve të mediave britanike 7 tifozë janë arrestuar.Njëri prej të arrestuarve hodhi një lëvore të bananes në drejtim të sulmuesit të topçinjve, Pierr-Emerick Aubameyang , duke sjellë edhe shumë reagime kundër veprimit të tij.Ai që e hodhi lëvoren e bananes është tifoz i Tottenhamit , dhe kjo gjë pritet të dënohet po ashtu nga klubi me mospjesëmarrje në stadium.“Sjellje të tilla janë të pa tolerueshme dhe fansi në fjalë do të marrë një dënim”, ka thënë një folës i Tottenhamit . /albeu.com/