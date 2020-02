Humbja ndaj Atleticos, Van Dijk ankohet për taktikat: Kështu luhet futbolli spanjoll

Shtuar më 19/02/2020, ora 15:01

Qendërmbrojtësi i Liverpoolit, Virgil van Dijk ka folur pas humbjes ndaj Atleticos së Madridit në ndeshjen e parë e vlefshme për 1/8 e Champions. Holandezi u ankua edhe për taktikat e Simeones që sipas tij janë tipike spanjolle.Atletico Madridi kaloi në epërsi pas vetëm katër minutave lojë në ndeshjen e parë të 1/8 të finales së Ligës së Kampionëve në Wanda Metropolitano, falë një goli të shënuar nga Saul Niguez.Alvaro Morata e humbi një mundësi të mirë të vendasve për ta dyfishuar epërsinë në këtë ndeshje në gjysmë të pjesës së parë, përderisa Liverpooli nuk arriti ta tregojë formën e vet të mirë për shkak të problemeve në mesfushë.Ndeshja vazhdoi në të njëjtën mënyrë në pjesën e dytë dhe Liverpooli e mbylli ndeshjen pa as edhe një goditje brenda kuadratit të portës. Van Dijk i fajësoi taktikat Atleticos të Simeones dhe fatin për këtë rezultat dhe paraqitje të skuadrës së tij."Ne e pranuam golin nga një korner. Ai ishte rasti i parë për ata, më herët s’e kishin pasur as edhe një rast. Kjo është pak me fat", tha Van Dijk pas ndeshjes, në një intervistë të dhënë për BT Sport."Mesazhi i trajnerit pas pjesës së parë ishte të vazhdojmë të luajmë. Ne e kishim topin për shumicën e ndeshjes, por për fat të keq nuk arritëm të krijojmë raste të mira. Kanë mbetur edhe 90 minuta lojë në këtë përballje për t’i përmirësuar gabimet tona"."Ka të bëjë me mënyrën se si luajtën ata. Është pak tipike për futbollin spanjoll dhe ti duhet të përshtatesh shpejt me këto taktika. Por, ne e dinim se do të ndodhte kështu dhe e përballuam mjaft mirë".