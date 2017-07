Juventus pas blerjeve të bëra ecën me plane të qarta

Shtuar më 19/07/2017, ora 11:34

Pasi siguruar nënshkrimet e Douglas Costa, De Sciglio dhe Szczesny, bardhezinjtë do të përpiqet të mbyllin dhe disa transferime të tjera.Sipas Tuttosport Bernardeschi dhe Emre Can janë dy pikat më të nxehta të "zonjës së vjetër". Për të zëvendësuar Bonuccin favoritët janë Manolas , de Vrij dhe Garay përcjell Albeu.com.Juventus do ti tentojë emrat e lartpermendur dhe do të mundohet të mbushë boshllëkun e krijuar nga ikja e Bonuccit. /albeu.com/