Hyka "mahnit" Izraelin, dopietë në 25 minuta

Shtuar më 23/04/2019, ora 19:13

Jahmir Hyka ka shpërthyer me dy gola në kampionatin izraelit, duke i shënuar Hapoel Haderas, me fanellën e ekipit të Maçabi Netanya.Ish-fantazistit të kombëtares i janë dashur 21 minuta që të shënojë dy herë. Ishin golat e parë me ekipin e tij të ri prej shkurtit.Pjesa e parë është mbyllur me rezultatin 3-0 për Netanyan. Hyka u transferua në merkaton dimërore. /albeu.com/